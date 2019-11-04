Нижегородские активисты попросили губернатора отремонтировать дом Мельникова-Печерского к 2021 году Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Активисты обратились к губернатору Глебу Никитину и в региональное управление госохранкультуры на имя руководителя Григория Меламеда с просьбой отремонтировать к 2021 году расположенный в Нижнем Новгороде дом Мельникова-Печерского. Об этом сообщила председатель НРОО "Институт изучения города" Марианна Любимова на своей странице в соцсети Facebook.

В направленных письмах они просят включить дом по адресу: ул.Ульянова 42/16, где родился писатель Мельников-Печерский, в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Среди подписавших письмо – жительница дома Елена Борматова, сама Марианна Любимова, доктора филологических наук Николай и Вера Фортунатовы, доктор исторических наук Андрей Кузнецов, руководитель музея Чирикова и правнук писателя Михаил Чириков, директор музея Добролюбова Наталья Цыганова, экскурсовод Виктория Азарова, градозащитница Анна Давыдова и др.

Ранее агентство сообщало, что капитальный ремонт в доме не проводился с 1930 года. В феврале в одной из семи квартир несколько кусков штукатурки упали с потолка прямо на газовый котел.

(фото: Виктория Азарова)

Тогда главный инженер подрядной организации АО "Домоуправляющая компания Нижегородского района" определил, что проблема в неправильной конструкции ендовы кровли - соединительного элемента между двумя скатами крыши. На ней образуется наледь, которая тает и стекает в квартиру. Дому необходим ремонт или полная замена этого конструктивного элемента.

В апреле 2019 года был проведен аварийный ремонт кровли дома Мельникова-Печерского. Капитальный ремонт дома, как НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации, планируется только в 2035-2037 годах.

Также активисты сообщают, что специалистами НП "Российская ассоциация реставраторов" было проведено обследование, которое показало, что укрупненная стоимость первоочередных работ по реставрации составит 4,8 млн рублей. Из них 2,3 млн – работы по кровле дома, 1,8 млн – реставрация фасада и 650 тысяч рублей – проектные работы.

СПРАВКА:

Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) родился в этом доме в октябре 1818 года. Деревянный дом сохранился с 1810 года до нашего времени. Он является объектом культурного наследи федерального значения.