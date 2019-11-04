Представители девяти стран приняли участие в международном славянском форуме в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Представители девяти стран приняли участие в международном славянском форуме "Национальная идея: от истоков становления к перспективам развития" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 5 ноября 2019 года.

Участниками форума стали представители России, Украины, Белоруссии, Чехии, Болгарии, Польши, Черногории, Сербии и Греции.

В пресс-службе рассказали, что референт управления президента Российской Федерации по внешней политике Сергей Мельников поприветствовал участников форума от имени президента России Владимира Путина.

"Славянское единство — это непреходящая ценность, которая позволяет выйти победителем из многих жизненных ситуаций, в том числе противостоять вызовам нашего времени", - сказал Сергей Мельников.

"День народного единства напоминает нам, насколько важно объединение различных общественных групп ради блага Родины и сохранения национальных культурных традиций. Могу привести пример сотрудничества Нижегородской области с Республикой Сербской, где в мае этого года прошли Дни Нижегородской области. Итогом стали новые совместные проекты в экономике, культуре, образовании, которые позволят укрепить благосостояние наших территорий. Надеюсь, что таких примеров со временем будет все больше", — добавил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

В пресс-службе также напомнили, что 4 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообщался с участниками международного славянского форума во время праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства.