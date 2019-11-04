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Нижегородское предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов на 28 млн рублей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, руководители ООО ТД "Вертикаль", создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по НДС и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проведены обыски в офисах и складских помещениях указанной организации, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Как сообщается на сайте компании, торговый Дом "Вертикаль" является официальным дилером дорожно-строительной и лесозаготовительной техники ведущего мирового производителя на территории 9 регионов России.
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