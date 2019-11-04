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Бизнес

Долги по зарплате предприятия Нижегородской области превысили 20 млн рублей, прокуратура вмешалась

05 ноября 2019 12:58  [132] Бизнес

Фото: с сайта trud.nnov.ru

Долги по зарплате предприятия "Труд" (Вача) ранее превысили 20 млн рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре 5 ноября 2019 года, ранее была организована проверка.

Установлено, что 300 работникам ПАО "Труд" в период с ноября 2018 года по август 2019 года своевременно не выплачивалась заработная плата. В результате размер задолженности составил более 20 млн рублей.

Для взыскания задолженности прокуратурой направлены в суд заявления о вынесении судебных приказов, генеральному директору объявлены предостережения о недопустимости нарушений трудового законодательства, а также внесены представления. Кроме того, руководитель и организация многократно привлечены к административной ответственности.

Также прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время долги по зарплате и иным выплатам перед работниками предприятия погашены полностью.

Ранее сообщалось, что суд обязал директора строительной организации ООО "СМУ-2" Дзержинска выплатить долги по зарплате в размере 6,5 млн рублей.

СПРАВКА (с сайта предприятия):

Публичное акционерное общество "Труд" - российское предприятие по производству металлоизделий. В 2020 году компания отметит 190 лет со дня основания. В данный момент, дилерская сеть компании включает в себя около 40 партнеров по продаже продукции для индустрии гостеприимства, посуды для дома, товаров для пикника и отдыха, кованого ручного и садово-огородного инструмента.

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