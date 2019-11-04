Последние новости рубрики Происшествия
05 ноября 2019 13:34  [61] Инспекторы ДПС Выксы спасли жильцов из горящего дома
05 ноября 2019 11:03  [96] Подозреваемый в серии краж задержан в Городецком районе
05 ноября 2019 09:30  [291] Начало ноября встречает нижегородцев дождями и теплом до +11°
05 ноября 2019 09:17  [1523] Следов убийства на теле Юлии Розовой, найденном около кладбища, не обнаружено, - СК
05 ноября 2019 09:06  [249] Двое молодых людей убили и сожгли в квартире беременную женщину в Канавинском районе, - СК
04 ноября 2019 13:58  [3460] Пропавшая в нижегородском садоводческом товариществе Юлия Розова найдена погибшей
03 ноября 2019 12:18  [371] Мужчина устроил стрельбу из автомата в баре Дзержинска
02 ноября 2019 17:32  [556] Страдающая потерей памяти 83-летняя Евгения Матвеичева без вести пропала в Нижнем Новгороде (найдена живой)
02 ноября 2019 15:46  [413] Один человек погиб в результате пожара в Канавине в Нижнем Новгороде 2 ноября
01 ноября 2019 10:47  [269] Нижегородская ИК заставила лишенного прав осужденного работать водителем
Происшествия

Инспекторы ДПС Выксы спасли жильцов из горящего дома

05 ноября 2019 13:34  [61] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Инспекторы ДПС Выксы спасли жильцов из горящего дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 5 ноября 2019 года.

Сотрудники ГИБДД эвакуировали из горящего жилого дома двоих супругов и вынесли из задымлённой квартиры женщину и её сына, получивших ожоги.

Во время патрулирования улиц города, ночью 18 октября 2019 года экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Дениса Елисеева и лейтенанта полиции Романа Клопова заметили густой чёрный дым, выходивший из жилого дома на ул.Ленина в Выксе.

Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть, а сами поспешили на помощь жильцам горящего здания. Так как из строения вырывались клубы едкого дыма и находящиеся внутри люди могли отравиться угарным газом и погибнуть, сотрудники ДПС приняли решение о проведении спасательной операции самостоятельно.

Денис и Роман обнаружили в первой половине дома супругов 1953 и 1954 года рождения. Разбуженная полицейскими семейная пара успела надышаться продуктами горения, из-за чего плохо ориентировались в окружающей обстановке, однако смогли покинуть задымленное помещение.

Затем полицейские поспешили на другую сторону дома. Здесь бушевал огонь. На стук в дверь им никто не ответил. Полицейские Елисеев и Клопов выломали входную дверь и вошли в горящие помещения. Внутри они обнаружили обожжённую 61-летнюю хозяйку квартиры и её 43-летнего сына, находившихся в почти бессознательном состоянии. Сотрудники полиции вынесли пострадавших на улицу и передали прибывшим медицинским работникам.

"Огонь повредил внутренние помещения и чердак жилого дома общей площадью около 200 кв метров. Однако в результате своевременных, решительных и слаженных действий экипажа ДПС ГИБДД Отдела МВД России по городу Выксе трагедии удалось избежать", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ДПС не пострадали и будут представлены к поощрению, а хозяева сгоревшего дома выразили свою благодарность отважным полицейским уже на месте пожара.

"Огромная благодарность за спасение наших жизней! Ещё бы пять и минут и нас бы уже не было, мы уже задыхались", - поблагодарила сотрудников ДПС хозяйка сгоревшего дома Галина Баринова .

Ранее, сотрудники МЧС спасли нижегородца, который повис на карнизе 11 этажа во время пожара в квартире. Решался вопрос о поощрении личного состава.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph