Инспекторы ДПС Выксы спасли жильцов из горящего дома Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Инспекторы ДПС Выксы спасли жильцов из горящего дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 5 ноября 2019 года.

Сотрудники ГИБДД эвакуировали из горящего жилого дома двоих супругов и вынесли из задымлённой квартиры женщину и её сына, получивших ожоги.

Во время патрулирования улиц города, ночью 18 октября 2019 года экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Дениса Елисеева и лейтенанта полиции Романа Клопова заметили густой чёрный дым, выходивший из жилого дома на ул.Ленина в Выксе.

Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть, а сами поспешили на помощь жильцам горящего здания. Так как из строения вырывались клубы едкого дыма и находящиеся внутри люди могли отравиться угарным газом и погибнуть, сотрудники ДПС приняли решение о проведении спасательной операции самостоятельно.

Денис и Роман обнаружили в первой половине дома супругов 1953 и 1954 года рождения. Разбуженная полицейскими семейная пара успела надышаться продуктами горения, из-за чего плохо ориентировались в окружающей обстановке, однако смогли покинуть задымленное помещение.

Затем полицейские поспешили на другую сторону дома. Здесь бушевал огонь. На стук в дверь им никто не ответил. Полицейские Елисеев и Клопов выломали входную дверь и вошли в горящие помещения. Внутри они обнаружили обожжённую 61-летнюю хозяйку квартиры и её 43-летнего сына, находившихся в почти бессознательном состоянии. Сотрудники полиции вынесли пострадавших на улицу и передали прибывшим медицинским работникам.

"Огонь повредил внутренние помещения и чердак жилого дома общей площадью около 200 кв метров. Однако в результате своевременных, решительных и слаженных действий экипажа ДПС ГИБДД Отдела МВД России по городу Выксе трагедии удалось избежать", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ДПС не пострадали и будут представлены к поощрению, а хозяева сгоревшего дома выразили свою благодарность отважным полицейским уже на месте пожара.

"Огромная благодарность за спасение наших жизней! Ещё бы пять и минут и нас бы уже не было, мы уже задыхались", - поблагодарила сотрудников ДПС хозяйка сгоревшего дома Галина Баринова .



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