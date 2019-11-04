Церковь XVIII века, мельница и овины — восстановление ОКН на Щелоковском хуторе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восстановление нескольких объектов культурного наследия регионального значения запланировано в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о "Покровской церкви" из с. Старые Ключищи Кстовского района, мельнице толчее-столбовке из д. Петухово Городецкого района и двух овинах из деревни Шашки Семеновского района и д. Михайлово Уренского района. Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода объявила четыре конкурса на их реставрацию. Дата проведения аукционов: 12 ноября 2019 года.

"Покровская церковь"

В документах отмечается, что "Покровская церковь" 1794 года постройки перевезена на территорию музея в 1970 году. Она состоит из трапезной, основного помещения церкви и пятистенного алтаря, рубленого из брусьев.

Проект реставрации разработало ООО "АР Групп". Реставрация предполагает сохранение сруба, фундамента, тесовой кровли, главки на алтаре и пропитку древесины специальными составами

(фото с сайта музея)

Начальная (максимальная) цена контракта: 4,2 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год, 2020 год, в том числе субсидии из федерального бюджета, бюджета Нижегородской области.

Реставрацию необходимо завершить в течение 11 месяцев с даты заключения контракта.

Мельница толчея-столбовка

Мельница - толчея состоит из основания и трехэтажного амбара. Характерной особенностью таких мельниц является центральный неподвижный столб, вкопанный в землю - ось сооружения, вокруг которой на четырехугольной опоре вращается весь сруб мельницы с оборудованием. К ветру поворачивались не только крылья мельницы, но и все сооружение. Механизмы мельницы перерабатывали зерно с помощью пестов.

Крылья мельницы утрачены 15 лет назад, но здание высотой более 11 метров сохранилось. Однако, тес кровли из сосны, уложенный в два слоя, полностью прогнил, покрыт зелеными мхами и поражен плесенью. Гидроизоляционный слой отсутствует. Тес прибит гвоздями заводского производства 1960-х годов.

Оборудование толчеи состоит: из четырех долбленых деревянных колод с пестами в металлической оковке, ларя для крупы и ларя для зерна.

(фото с сайта музея)

Согласно разработанному ООО "Реставрационный центр – архитектура, производство, обучение" проекту, сооружению необходима реставрация сруба и существующего механизма мельницы с воссозданием недостающих элементов, восстановление крыльца, реставрация межъярусных перекрытий и кровли, а также пропитка древесины специальными составами.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3,1 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2019 год, 2020 год, в том числе субсидии из федерального бюджета, бюджета Нижегородской области.

Сроки выполнения работ: 11 месяцев с даты заключения муниципального контракта.

Овин Верховой

"Овин Верховой", перевезенный в архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щёлоковский хутор" из деревни Шашки Семеновского района, планируется отреставрировать за 1,3 млн рублей (начальная-максимальная цена контракта). Об этом агентство сообщало ранее, аукцион был признан несостоявшимся.

Овин представляет собой бревенчатый сруб конца XIX века, выполненный рубкой в "обло с остатком" с прирубом с северной стороны. Он имеет двухскатную крышу, пелед (навес над стогом сена) и садило (сушило). Отмечается, что на овине сохранилась значительная часть подлинных деталей и конструкций сруба.

(фото с сайта музея)

Проектировщиком реставрационных работ выбрано ООО строительно-промышленное предприятие "Реставратор".

Подрядчику предстоит отреставрировать сруб, пропитать древесину специальными составами, сделать настил пола из наката с обмазкой глиной, отреставрировать кровлю, восстановить лестницы-стремянки, установить печь-каменку.

Сроки выполнения работ - 10 месяцев с даты заключения муниципального контракта.

Овин ямный

Также объявлен аукцион на определение компании, которая займется реставрацией "Овина Ямного" (конец XIX века), перевезенного в музей-заповедник из д. Михайлово Уренского района.

Объект относится типу ямных овинов – над землей возвышается лишь садило, а помещение для очага устроено под землей, в яме.

Проектировщиком выступило ООО "Нижтехпром". Подрядчику необходимо отреставрировать и усилить фундамент, устроить печку-каменку и лестницы, настелить пол из наката с обмазкой глиной, отреставрировать тесовую кровлю и пропитать древесину специальным составом.

(фото с сайта музея)

Начальная (максимальная) цена контракта: 1,3 млн рублей. Сроки выполнения работ: 10 месяцев с даты заключения контракта.

Также в настоящее время ООО "АР ГРУПП" занимается разработкой проектной документации воссоздания двора "Музей быта народов Нижегородского Поволжья", в частности "Избы Обуховой" (середина XIX в.), "Бани Сутягиной" (конец XIX в.), "Водяной мельницы" (конец XIX в.), "Амбара" и "Амбара Грошевой" (конец XIX в.).

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 14 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.