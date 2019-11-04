Участники акции "Прошагай город" нанесли достопримечательности Нижегородской области на онлайн карты Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Участники акции "Прошагай город" нанесли достопримечательности Нижегородской области на онлайн карты. В проекте приняли участие 5 городов региона: Балахна, Заволжье, Бор, Дзержинск и Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Серия квестов прошла в рамках празднования Дня народного единства. Проект реализуется Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и Яндекс.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такие проекты позволяют расширить представление о городах региона, уйти от стереотипов и нанести на карту новые интересные маршруты.

"Прошагав" город, ближе начинают понимать его как старожилы, так и молодые горожане. Зная историю своей малой родины, человек более бережно станет относиться к ней, почувствует себя ее частью", - сказал глава региона. "Кроме этого, проект открывает новые возможности в развитии таких направлений, как промышленный туризм. Все больше людей в мире понимают, как интересна история крупных предприятий", - добавил Глеб Никитин.

Первой в акции приняла участие Балахна. Начался день с открытия пешего экологического маршрута "Тропы озерного края", затем участники акции прошли по трем маршрутам в самой Балахне: Покровская слобода, Девичий монастырь, Костромской тракт.

Также к акции "Прошагай город" присоединилось Заволжье, где на карты Яндекс и Goоgle были нанесены скверы и памятные места, благоустроенные по программе "Формирование комфортной городской среды" и программам поддержки местных инициатив (микрорайоны Центральный, Гидростроительный, Дзержинский и Рождественский). А в День народного единства, 4 ноября, - Нижний Новгород, Бор и Дзержинск. В ходе квестов команды из десяти человек на онлайн-картах нанесли метки новых и дополнили информационные карточки уже имеющихся объектов, относящихся к достопримечательностям Нижнего Новгорода, имеющих культурную и историческую ценность, а также объектов туристской инфраструктуры.

Всего за три дня в проекте "Прошагай город" приняли участие около 180 человек. Они прошли по 14 маршрутам и нанесли на онлайн-карты 128 объектов, 25 из которых стали новыми.