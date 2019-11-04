Автопарк Дзержинска пополнился еще 13 автобусами ЛиАЗ Общество

Фото: администрация Дзержинска

Автопарк МУП "Экспресс" Дзержинска пополнился еще 13 автобусами ЛиАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 5 ноября 2019 года.

Все автобусы большой вместимости (до 104 пассажиров), низкопольные, с бортовым компьютером, укомплектованным датчиком подсчета пассажиров, электронной системой информирования пассажиров, автоматической системой пожаротушения.

После проведения необходимых технических проверок и оформления документов автобусы выйдут на линии пригородных маршрутов.

Напомним, в августе 2019 года администрация Дзержинска заключила муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) с АО "Сбербанк Лизинг" о поставке 52 автобусов. В город уже поступили 39 автобусов группы ГАЗ "Вектор NEXT". Они оснащены системами отопления и кондиционирования, цифровым тахографом, системой ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках и электронные табло.