Фото:
Новые автобусы Дзержинска вышли в рейс. Как рассказали в пресс-службе администрации города, 6 сентября на площади перед Дворцом культуры химиков дзержинцам представили новые низкопольные автобусы. Десять из них вышли в рейс по маршруту №5, два автобуса - по маршруту №15. Всего в автопарке 20 автобусов.
Одним из первых пассажиров стал глава города Иван Носков. Он лично убедился в удобстве новых автобусов, а также пообщался с жителями и узнал их впечатления от поездки.
Как сообщалось ранее, в августе 2019 года между администрацией города Дзержинска и АО "Сбербанк" был заключен муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга). В рамках его реализации и проходит обновление автопарка.
Транспорт поступил в МУП "Экспресс" Дзержинска в конце августа этого года. Новые автобусы группы ГАЗ "Вектор NEXT" оснащены системами отопления и кондиционирования, цифровым тахографом, системой ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках и электронные табло.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+