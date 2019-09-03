Новые автобусы Дзержинска вышли в рейс Общество

Фото: администрация Дзержинска

Новые автобусы Дзержинска вышли в рейс. Как рассказали в пресс-службе администрации города, 6 сентября на площади перед Дворцом культуры химиков дзержинцам представили новые низкопольные автобусы. Десять из них вышли в рейс по маршруту №5, два автобуса - по маршруту №15. Всего в автопарке 20 автобусов.

Одним из первых пассажиров стал глава города Иван Носков. Он лично убедился в удобстве новых автобусов, а также пообщался с жителями и узнал их впечатления от поездки.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года между администрацией города Дзержинска и АО "Сбербанк" был заключен муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга). В рамках его реализации и проходит обновление автопарка.

Транспорт поступил в МУП "Экспресс" Дзержинска в конце августа этого года. Новые автобусы группы ГАЗ "Вектор NEXT" оснащены системами отопления и кондиционирования, цифровым тахографом, системой ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках и электронные табло.