Фото:
Акция "Сообщи, где торгуют смертью!" пройдет в Нижегородской области с 11 по 22 ноября 2019 года. Об этом сообщили в УКОН ГУ МВД России по региону.
Целью проведения акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков. В рамках акции будут проведены проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков жители города и области смогут анонимно сообщить по "телефону доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+