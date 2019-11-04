Акция "Сообщи, где торгуют смертью!" пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: Рузаевский линейный отдел МВД Росси на транспорте

Акция "Сообщи, где торгуют смертью!" пройдет в Нижегородской области с 11 по 22 ноября 2019 года. Об этом сообщили в УКОН ГУ МВД России по региону.



Целью проведения акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков. В рамках акции будут проведены проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков жители города и области смогут анонимно сообщить по "телефону доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.