Нижегородские полицейские помогли местной жительнице разыскать ее заблудившихся коров Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские полицейские помогли местной жительнице разыскать пропавших рядом с ее дачей в Павловском районе коров. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Женщина обратилась в дежурную часть МВД в конце октября. Она сообщила, что у нее пропали корова и три теленка. Животные исчезли с пастбища рядом с деревней Фроловское, на котором паслись днем.

Сотрудники полиции организовали поиски и проверили все близлежащие деревни: Давыдово, Никулино, Грудцино, Ярымово, Мордовское и другие.

Животные обнаружились в районе деревни Большое Мартово в 30 километрах от места пропажи. Их приютил один из местных жителей. Мужчина рассказал полицейским, что сам занимается разведением крупного рогатого скота. Увидев уставших бесхозных корову и телят, он пожалел и приютил их.

Женщина узнала своих животных и забрала домой.

Напомним, в октябре живущему в стае собак козленку сделали операцию в Нижнем Новгороде.