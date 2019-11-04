Нижегородские полицейские помогли местной жительнице разыскать ее заблудившихся коров

Нижегородские полицейские помогли местной жительнице разыскать пропавших рядом с ее дачей в Павловском районе коров. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Женщина обратилась в дежурную часть МВД в конце октября. Она сообщила, что у нее пропали корова и три теленка. Животные исчезли с пастбища рядом с деревней Фроловское, на котором паслись днем.
Сотрудники полиции организовали поиски и проверили все близлежащие деревни: Давыдово, Никулино, Грудцино, Ярымово, Мордовское и другие.
Животные обнаружились в районе деревни Большое Мартово в 30 километрах от места пропажи. Их приютил один из местных жителей. Мужчина рассказал полицейским, что сам занимается разведением крупного рогатого скота. Увидев уставших бесхозных корову и телят, он пожалел и приютил их.
Женщина узнала своих животных и забрала домой.
Напомним, в октябре живущему в стае собак козленку сделали операцию в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+