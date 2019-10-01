Живущему в стае собак козленку сделали операцию в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Зоозащита-НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Козленка с проблемами дыхания прооперировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в социальной сети ВКонтакте.

Животному по кличке Толик сначала сделали риноскопию, чтобы выявить проблемы с носоглоткой, а затем хирурги под анестезией удалили пораженные ткани.

"У Толика за спиной было много трудностей, но теперь он любимый и полноправный член большой семьи. Мы надеемся, что Толик скорее выздоровеет, и это было его последнее посещение нашего госпиталя. Спустя полчаса после операции Толик уже довольный ехал домой", - рассказали сотрудники "Зоозащита-НН".

(фото: Зоозащита-НН)

В госпитале рассказали, что судьба их пациента не типична для козленка. Его забрали с подворья, где хотели зарезать. Теперь он живет с собаками, и "ощущает себя частью стаи".

"Он виляет хвостом, отзывается на кличку и действительно копирует поведение собак", - поделились наблюдениями сотрудники госпиталя.

Напомним, в начале сентября нижегородские хирурги прооперировали питона.