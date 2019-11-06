"Возрождение системы вытрезвителей должно способствовать снижению уровня "пьяной" преступности", – Денис Москвин Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроекты о вытрезвителях. Документ наделяет регионы правом создавать медвытрезвители, а полицейских доставлять пьяных граждан в эти учреждения. Законопроектом также предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

По словам депутата Государственной Думы Дениса Москвина, регионы, где подобные учреждения уже функционируют как социальные вне рамок законодательства, количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения или в отношении таких лиц, снижается. И, наоборот, там, где вытрезвители упразднены, – увеличивается.

"На мой взгляд, возврат системы вытрезвителей должен способствовать дополнительному порядку на улицах, в местах отдыха. Не секрет, что пьяные люди не только часто нарушают общественный порядок, но и сами становятся жертвами преступлений или попросту попадают в беду. Результатом упразднения вытрезвителей стал рост так называемой "пьяной преступности". Ее рост с 2011 года (а именно в этом году они были упразднены), вырос на 35%. Только за 2018 год МВД в местах совершения преступлений выявило около 1 миллиона лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал Денис Москвин.

Важно, что перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

Отметим, что в Нижнем Новгороде медвытрезвители работают в каждом районе города при отделах полиции. Кроме того, еще один вытрезвитель открыли в 2015 году в здании больницы № 30.