Фестиваль "Поют актеры драматических театров" пройдет при поддержке председателя Гордумы Дмитрия Барыкина Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

XII Российский фестиваль "Поют актеры драматических театров России" пройдет в Нижнем Новгороде с 30 ноября по 2 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

На сегодняшний день для участия в конкурсе подано около сотни заявок из 38 городов России. Фестиваль проходит при поддержке председателя думы Нижнего Новгорода, генерального директора ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрия Барыкина.

"Это замечательный факт: Нижний Новгород отмечает Год театра возрождением двух действительно уникальных фестивалей российского уровня. Состоявшаяся в начале лета "Веселая коза" и предстоящий фестиваль "Поют актеры драматических театров" возвращают город на театральную карту России. За этим стоит огромная организаторская и творческая работа, и я рад быть причастным к этому, поддерживать мастеров театра в их непростом деле. Желаю предстоящему фестивалю заслуженного успеха и долголетия", – сказал Дмитрий Барыкин.

Спикер думы отметил, что фестиваль объединил "участников со всех уголков нашей большой Родины". Также он выразил уверенность, что его зрители не останутся равнодушными.

Учредителями конкурса являются нижегородское отделение Союза театральных деятелей России при поддержке правительства Нижегородской области.

Фестиваль не проводился в течение пяти лет из-за отсутствия финансирования.

"Сейчас нам оказали помощь правительство Нижегородской области и генеральный директор "Завода Красный Якорь", председатель Гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Зотович Барыкин. Это яркий пример меценатства и поддержки театрального искусства со стороны бизнеса. Дмитрий Барыкин, кстати, поддерживает в этом году уже второй наш фестиваль", – сказал председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло.

В фестивале примут участие актеры профессиональных театров, а также студенты театральных учебных заведений. Сергей Кабайло подчеркнул, что это не эстрадный конкурс, участники должны будут представить номера в формате коротких, длинной в одну-две песни, монологов или мини-спектаклей. Оценивать конкурсантов будут актер, сценарист, поэт, теле- и радиоведущий Вадим Жук, музыкант, композитор, актер, режиссер и телеведущий Сергей Шустицкий, создатель, руководитель и продюсер "Хоронько-оркестра" Дмитрий Хоронько, актриса Лилия Шайхитдинова и актер, певец, ведущий и постановщик Игорь Портной.

Фестиваль "Поют актеры драматических театров России" впервые прошел на нижегородской земле в 1997 году. Последний раз он состоялся в 2014 году, когда в России был объявлен Год культуры. Тогда в фестивале приняли участие 70 актеров из 28 городов страны.

Напомним, минувшим летом в Нижнем Новгороде при поддержке Дмитрия Барыкина прошел фестиваль театральных капустников "Веселая коза. Перезагрузка".