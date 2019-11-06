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Культура и отдых

Юных посетителей нижегородского ЦУМа научили витражной росписи

06 ноября 2019 16:29  [68] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Юных посетителей нижегородского ЦУМа научили витражной росписи. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.

В мастерской Винтика и Скрепочки у детей появилась возможность проявить творческие способности и почувствовать себя настоящими художниками, участвуя в мастер-классе по рисованию на стекле.

Научиться мастерству витражной росписи смог каждый юный участник мастерской чудес. В конце мероприятия, по доброй традиции универмага, среди участников мастер-класса состоялся розыгрыш билетов в ЦИРК.

"Хочется сказать спасибо ЦУМу за прекрасную организацию семейного отдыха. Мероприятия в ЦУМе - это отличная возможность проводить выходные ярко и весело всей семьей. Результат сегодняшнего мастер-класса оставляет благоприятное впечатление: дети познакомились с новой техникой живописи по стеклу и составили витражные композиции", - рассказала посетитель ЦУМа Ольга Масягина, которая пришла на мероприятие с дочкой.

ЦУМ регулярно открывает мастерские, мастер-классы носят не только развлекательный, но и познавательный характер. Занятия всегда проходят в игровой форме, ребята получают новые знания, которые могут пригодиться им в дальнейшей жизни.

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