Прокуратура Семенова возбудила уголовное дело по факту подделки документов по взысканию зарплаты с организации Общество

Прокуратура Семенова возбудила уголовное дело по факту подделки документов по взысканию зарплаты с организации в сумме около 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 ноября 2019 года.

Установлено, что в марте 2019 года в суд Семеновского района почтовым отправлением поступило заявление от жителя Бора о вынесении судебного приказа о взыскании с организации, осуществляющей свою деятельность в г. Семенов, начисленной, но не выплаченной заработной платы в сумме около 500 тысяч рублей. К указанному заявлению приложены документы, подтверждающие трудоустройство, с подписью заявителя.

Опрошенный в рамках проведения проверки борчанин пояснил, что никакого заявления о взыскании с организации начисленной, но не выплаченной заработной платы он не направлял, в указанной организации никогда не работал, подписи на документах не ставил.

Материалы проверки прокурор направил в органы полиции.

По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).



Ранее сообщалось, что нижегородка заплатит штраф почти в 200 раз меньше, чем незаконно обналичила со счетов организации.