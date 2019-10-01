Нижегородка заплатит штраф почти в 200 раз меньше, чем незаконно обналичила со счетов организации Бизнес

Нижегородка заплатит штраф почти в 200 раз меньше, чем незаконно обналичила со счетов организации. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 16 октября 2019 года, Кстовским городским судом вынесен приговор по уголовном уделу в отношении 34-летнего директора коммерческой организации. Она признана виновной в совершении 13 преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Судом установлено, что злоумышленница, используя служебное положение, в течение 2 лет изготавливала поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств. На основании поддельных поручений неправомерно выводила денежные средства с расчетного счета организации на расчетные счета фирм-однодневок ("технических фирм"), с последующим их незаконным обналичиванием. Таким образом, в течение с расчетного счета организации незаконно выведены денежные средства в размере, превышающем 25 млн рублей.

В судебном заседании злоумышленница свою вину признала в полном объеме.

Суд назначил директору наказание – 3 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в доход государства в размере 130 тысяч рублей. Таким образом, штраф почти в 200 раз меньше, чем сумма выведенных денежных средств. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что пять лет получил директор фирмы Дзержинска за мошенничество с налогами в особо крупном размере. Судом установлено, что в период с октября 2013 года по январь 2014 года директор фирмы изготовил налоговые декларации, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмами и представил их в налоговую службу, тем самым введя в заблуждение сотрудников налогового органа.