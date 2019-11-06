Кубок Европы по сумо впервые пройдет в Дзержинске Спорт

Фото: администрация Дзержинска

Кубок Европы, впервые в истории мирового сумо, пройдет в России, в частности в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщили в администрации города, соревнования сильнейших сумотори континента пройдут с 8 по 10 ноября 2019 года в ФОКе Дзержинска.

В турнире примут участие команды европейских сборных. Ранее соревнования на Кубок Европы по сумо в течение года проходили в четырех странах: Германии, Польше, Эстонии, Венгрии.

По решению конгресса Европейской федерации сумо (ESF) с 2019 года этот турнир будет проводиться и в России.

Кубок Европы – это возможность для спортсменов набрать рейтинговые очки для участия во всемирных играх 2021 года. За медали турнира спортсмены будут соревноваться в восьми весовых категориях, как среди мужчин, так и среди женщин.

Ранее сообщалось, что новый спортивный уличный комплекс открыли в Дзержинске.