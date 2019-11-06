Нижегородские ремесленники попросили главу города предоставить им место для продажи продукции Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские ремесленники через Торгово-промышленную палату обратились к главе администрации города с просьбой предоставить территорию для продажи своей продукции. Такую просьбу озвучил сопредседатель комитета по развитию и распространению народных художественных промыслов при ТПП Иван Лабуза на встрече главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями.

Иван Лабуза заявил, что члены комитета намерены создать рабочую группу, чтобы участвовать в разработке проекта создания ремесленного квартала в Нижнем Новгороде. По его словам, у производителей и предпринимателей этой области есть запрос на конкретные площади.

Напомним, департаментом туризма и НХП Нижегородской области совместно с палатой ремесел ведется работа над проектом "Ремесленный квартал". Он планируется на ул. Кожевенная. Проект подразумевает открытие нескольких ремесленных мастерских, музеев и организацию интерактива для туристов.

Также площадь народно-художественных промыслов может появиться на ул. Большая Покровская. Речь идет о территории перед музеем истории НХП на ул. Большой Покровской, 43.

В ходе встречи с предпринимателями Владимир Панов сообщил, что проект благоустройства Большой Покровской предусматривает создание "яркого, интересного по архитектуре объекта" для продажи продукции НХП. Общественные обсуждения запланированы на следующую неделю.

Глава города поблагодарил комитет по развитию и распространению народных художественных промыслов за инициативу, но подчеркнул, что "не все так просто".

"Мы постоянно сталкиваемся с проблемой, когда даем представителям отрасли НХП места, где они могли бы представлять свою продукцию, но они отказываются, ссылаясь на то, что не видят в этом экономического эффекта", - сказал Владимир Панов.

Он добавил, что нужно объединить усилия города, области и комитета ТПП, чтобы получилось создать такой "ремесленный квартал", который станет, ко всему прочему, туристической достопримечательностью.