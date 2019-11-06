Нижегородская мэрия получила первый вариант новой городской канатной дороги Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Национальные канатные дороги" представило в администрацию Нижнего Новгорода один из вариантов строительства новой канатной дороги, которая протянется от станции метро Заречная до парка Швейцария. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города.

Соглашение о строительстве в Нижнем Новгороде двух веток канатных дорог подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и генеральный директор ООО "Национальные канатные дороги" Борис Шлом на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019 года.

Планировалось, что маршрут первой ветки пройдет от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария", маршрут второй – от Автозаводского района Нижнего Новгорода до поселка Новинки Богородского района.

От компании в администрацию поступили предварительная финансовая модель проекта, схема трассы канатной дороги, а также различные сценарии ее строительства.



Компания предлагает построить трехсекционную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 3,39 км, где предусмотрено четыре станции. Планируется, что скорость движения кабин составит 6 м/с. У новой канатной дороги предусмотрено 10 кабин, максимальная загрузка — от 750 до 1,5 тысяч человек в час.



По предварительным данным на строительство дороги потребуется 2,5 года.

В настоящее время представленные материалы рассматривают структурные подразделения городской администрации совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. "Национальные канатные дороги" считают возможным реализовать этот проект при возможной финансовой поддержке бюджета города.

Напомним, что к 800-летию Нижнего Новгорода запланирована масштабная реконструкция парка "Швейцария". На эти цели из федерального бюджета выделяется 3 млрд рублей.