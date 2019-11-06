Минтранс РФ предложил варианты названия скоростной автодороги "Москва-Казань" Экономика

Трасса М-7 (с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород)

Минтранс РФ предложил варианты названия скоростной автодороги "Москва-Казань". На сайте министерства транспорта России сообщается, что три варианта уже есть: "Восток", "Евразия" и "Казань".

Проголосовать за одно из предложенных наименований можно, отправив письмо на электронную почту imya-m12@yandex.ru. Также, есть возможность прислать и свой собственный вариант названия дороги.



Напомним, новая трасса объединит четыре крупных агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую, и вдвое сократит время в пути между Москвой и Казанью. Следует заметить, что трасса станет частью автотранспортного коридора "Европа-Западный Китай".



Ранее сообщалось, что решение о строительстве транспортного коридора "Европа-Западный Китай" через Нижегородскую область примут к концу года.