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Экономика

Минтранс РФ предложил варианты названия скоростной автодороги "Москва-Казань"

07 ноября 2019 15:39  [86] Экономика
Трасса М-7 (с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород)

Трасса М-7 (с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород)

Минтранс РФ предложил варианты названия скоростной автодороги "Москва-Казань". На сайте министерства транспорта России сообщается, что три варианта уже есть: "Восток", "Евразия" и "Казань".

Проголосовать за одно из предложенных наименований можно, отправив письмо на электронную почту imya-m12@yandex.ru. Также, есть возможность прислать и свой собственный вариант названия дороги.

Напомним, новая трасса объединит четыре крупных агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую, и вдвое сократит время в пути между Москвой и Казанью. Следует заметить, что трасса станет частью автотранспортного коридора "Европа-Западный Китай".

Ранее сообщалось, что решение о строительстве транспортного коридора "Европа-Западный Китай" через Нижегородскую область примут к концу года.

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