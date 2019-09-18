Решение об участке коридора "Европа-Западный Китай" через Нижегородскую область примут к концу года Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Решение об участке коридора "Европа-Западный Китай" через Нижегородскую область примут к концу года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха.

ТАСС напомнил, ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал изданию, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва - Казань, разбитый на этапы.

Трасса М-7 (с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород)

Сейчас, по словам Евгения Дитриха, первый вице-премьер Антон Силуанов одобрил строительство двух участков траcсы Москва – Казань, которые войдут в этот коридор. Речь идет об участках: Москва-Владимир с oбходом Владимира и казанском участке с обходом Казани.

Объем инвестиций в проект трассы оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Трасса до Арзамаса

Евгений Дитрих добавил, что проектирование коридора от Москвы до Казани начнется по новому направлению: до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей) и сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).

"С учетом того, что сегодня скорость на трассах М5 и М7 не отвечает реалиям сегодняшнего дня, а через несколько лет интенсивность превысит пороговые значения и дороги вообще не смогут обеспечивать пропуск транспорта, решение о том, чтобы начинать эту стройку с головных участков из Москвы до Владимира с обходом Владимира и с участка с южным обходом Казани - это решение, конечно, для нас знаковое", - сказал ТАСС министр транспорта.

Он также сообщил, в последующем, дорога будет продлена до Екатеринбурга и Челябинска. Это позволит связать Центральную Россию с сибирскими регионами.

ВСМ / платная дорога

Напомним, в марте этого года президент РФ Владимир Путин не одобрил инициативу построить планируемую много лет высокоскоростную магистраль (ВСМ) до Казани. Владимир Путин предложил построить платную автотрассу до Казани. Хотя ранее проект строительства ВСМ Железнодорожный-Гороховец (первый участок ВСМ Москва-Казань) поддержал премьер Дмитрий Медведев.

Главгосэкспертиза также изучила проектно-сметную документацию на проведение седьмого и восьмого этапов работ по сооружению высокоскоростной магистрали и вынесла положительное заключение.

В РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Ожидается, что на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 млн пассажиров в год, а по всей линии в целом - 7,7 млн пассажиров в год. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей. Операционной безубыточности перевозчика планировалось достичь к 2026 году.

Сам проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода правительство РФ одобрило в январе 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в 621,55 млрд рублей, в том числе грант на 200 млрд рублей, еще 200 млрд рублей составят средства РЖД, остальную сумму планируется привлечь у бизнеса. Проектирование ВСМ началось в Нижегородской области в феврале.