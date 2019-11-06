Две девушки ушли из техникума в нижегородском селе Спасское и пропали Происшествия

Анастасия Комарова и Анастасия Носкова Фото: ПСО Волонтер НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Две девушки ушли из техникума в нижегородском селе Спасское и пропали. Об этом сообщает ПСО "Волонтер-НН".

Шестнадцатилетняя Анастасия Комарова и семнадцатилетняя Анастасия Носкова 6 ноября покинули учебное заведение, расположенное на ул. Новой, и с тех пор не выходили на связь.

Известно, что Настя Комарова ростом 150 см, худощавого телосложения. У девочки русые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в синюю куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Настя Носкова ростом 155 см, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в белую куртку, темные лосины и белые кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших, волонтеры просят звонить по телефонам: +8 960 172 37 29, 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

Напомним, нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски Маши Ложкаревой.