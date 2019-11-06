Анастасия Комарова и Анастасия Носкова
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Две девушки ушли из техникума в нижегородском селе Спасское и пропали. Об этом сообщает ПСО "Волонтер-НН".
Шестнадцатилетняя Анастасия Комарова и семнадцатилетняя Анастасия Носкова 6 ноября покинули учебное заведение, расположенное на ул. Новой, и с тех пор не выходили на связь.
Известно, что Настя Комарова ростом 150 см, худощавого телосложения. У девочки русые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в синюю куртку, синие джинсы и белые кроссовки.
Настя Носкова ростом 155 см, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в белую куртку, темные лосины и белые кроссовки.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших, волонтеры просят звонить по телефонам: +8 960 172 37 29, 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).
Напомним, нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски Маши Ложкаревой.
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