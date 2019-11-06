Нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски Маши Ложкаревой Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски пропавшей более года назад в Кстове 13-летней Маши Ложкаревой. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".

"Мы не оставляем надежду найти Машу", - объясняют волонтеры.

Волонтеры просят присоединится добровольцев, в том числе на машинах. Желающие могут позвонить инфоргу поиска Наталье (Астра) по телефону 8-920-006-02-29 или на горячую линию ПСО "Волонтер" 291-51-51.

Напомним, что после пропажи девочки ее поиск не прекращался. В этом было задействовано более 400 человек. В июле 2019 года поиск усилили по просьбе СУ СК по Нижегородской области

Ранее сообщалось, что 13-летняя Маша Ложкарева 1 августа 2018 года около 19:00 уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и после этого не выходила на связь.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело по признакам убийства (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ). Как пояснили в Следственном комитете, уголовное дело по такой статье в данном случае возбуждается для того, чтобы ускорить процесс поиска и задействовать большее количество правоохранителей.

За информацию о местонахождении Маши объявляли награду в 500 тысяч рублей.

Девочку пытались искать в водоёмах с помощью эхолота. При дальнейших поисках выяснилось, что рядом с местом пропажи ребенка расположена заброшенная насосная станция и при ее обследовании волонтеры столкнулись с опасностью объекта: на дне резервуаров станции накидан металлолом. При этом доступ к резервуарам свободный. Волонтеры обратились к властям с просьбой закрыть вход в станцию.

Во время поисков также поступала ложная информация. Например, поисковики нашли в лесополосе очки и ряд СМИ опубликовал информацию, что это вещь Маши. Координатор поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин опроверг эти данные.

Для того, чтобы поиск продвигался быстрее и эффективнее, волонтеры открыли доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска Маши Ложкаревой.