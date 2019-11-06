Нижегородский Бэнкси установил плитку с изображением Петра Мамонова на фасаде "Дома на Свободе" Общество

Нижегородский Бэнкси установил плитку в стиле азулежу с изображением музыканта Петра Мамонова на фасаде "Дома на Свободе" (ул. Семашко).



Плитка появилась на стене дома 7 ноября 2019 года.

"Если носите бороду — сбрейте, если нет — отрастите. Меняйтесь", - так прокомментировал собственное творение Бенкси на своей странице в соцсети. Вышеупомянутые слова принадлежат герою работы — Петру Мамонову.



Ранее сообщалось, что в августе этого года Петр Мамонов был госпитализирован с диагнозом "инфаркт миокарда", после чего ему провели две успешные операции на сердце.

Фото: НИА Нижний Новгород

СПРАВКА (с сайта Википедия):

Петр Мамонов (68 лет) - русский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе "Звуки Му", кинофильмам и моноспектаклям. В 2006 году Мамонов снялся в фильме Павла Лунгина "Остров", где сыграл старца-целителя Анатолия — юродивого монаха, который в юности во время войны расстрелял друга и уже много лет в монастыре пытается отмолить грехи. На волне успеха Лунгин позвал артиста в следующий свой фильм "Царь", сыграть роль Ивана IV Грозного, находившегося в противоречиях между жестокой тиранией и верой в Бога. Картина не имела такого успеха, как "Остров".

Напомним, граффити для поднятия боевого духа пожарных создал спасатель-художник из Дзержинска.