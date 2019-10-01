Граффити для поднятия боевого духа пожарных создал спасатель-художник из Дзержинска Общество

Граффити для поднятия боевого духа пожарных создал спасатель-художник из Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области 11 октября 2019 года.

Арт-объект на Окском съезде в Нижнем Новгороде – работа пожарного из 11 пожарно-спасательной части 2 отряда федеральной противопожарной службы Дзержинска старшего сержанта внутренней службы Ильи Спиченкова.

Илья уже давно занимается искусством и успешно совмещает работу в пожарной части со своим хобби. В рамках месячника Гражданской обороны, а также в преддверии Дня Спасателя Илья решил нарисовать эту картину и посвятить ее всем пожарным и спасателям, которые порой, рискуя собственной жизнью, спасают людей, попавших в беду.

"Художник всегда пишет то, что ему близко. Меня вдохновляет моя работа, и я посвящаю этот рисунок всем причастным к службе в МЧС. Тем, кто ежедневно, заступая на сутки, рискует жизнью и спасает жизни других. Я надеюсь, что эта картина будет поднимать боевой дух и настрой всем сотрудникам пожарной охраны", - рассказал он.

Илья обещает, что весной с наступлением теплых дней он продолжит эту работу и дополнит ее новой картиной на пожарную тематику.