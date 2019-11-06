Продажи билетов на первое ж/д сообщение Россия-Крым стартуют 8 ноября Общество

Фото: Соцсеть

Продажи билетов на первые железнодорожные пассажирские сообщения по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым, стартуют 8 ноября. Об этом сообщает перевозчик - "Гранд Сервис Экспресс".

В настоящее время до Крыма из России можно добраться лишь на самолете. Возможность отправится в Симферополь на поезде теперь предоставляется из Москвы или Санкт-Петербурга.

Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" - это одно из ранних названий Крымского полуострова.

Из Москвы и обратно станут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и SV. Впервые поезд "Таврия" из Москвы отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной в 2 тысячи км займет 33 часа.

На маршруте Санкт-Петербург – Севастополь станут курсировать пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав "Таврии" отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Путь в 2,7 тысячи км поезд пройдет за 43,5 часов.

Запуск железнодорожного сообщения с Севастополем стал возможен после

открытия Крымского моста.

В настоящее время из Нижнего Новгорода в Крым нет прямых авиарейсов. До полуострова можно добраться на самолете только с пересадкой в Москве или в Ростове.