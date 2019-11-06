Первую очередь Дома правительства в Нижегородском кремле планируют достроить к 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первую очередь Дома правительства в Нижегородском кремле планируют достроить к 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Работы по завершению строительства второго блока здания по государственному контракту с 2018 года и по настоящее время ведет ООО "Актюбинск". Стоимость работ составляет 240,3 млн рублей.

В их состав входят: строительно-монтажные работы, прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций, отделочные работы внутри помещений и монтаж наружного декора на фасадах здания второго блока, благоустройство прилегающей к данному блоку территорий.

Сдача второго блока в эксплуатацию планируется в начале 2020 года.

Кроме того, по данным управления по делам правительства, в июле 2019 года был заключен контракт на корректуру проектно-сметной документации по первому блоку. При наличии финансирования в 2020 году планируется начать строительно-монтажные работы по завершению строительства и первого блока.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию первого блока – начало 2022 года. Точная стоимость строительства будет определена после окончания разработки проектно-сметной документации.

Напомним, третий блок Дома правительства построен в 2017 году и введен в эксплуатацию в 2018 году.

Проект здания градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. Строительство Дома Правительства ведется с 2008 года с перерывами, связанными с отсутствием необходимого финансирования. В связи с невозможностью выделения денежных средств на строительство в полном объеме в 2015 году было принято решение разделить первую очередь на три пусковых комплекса (блока), достраивать и сдавать их в эксплуатацию поочередно. Все три блока Дома Правительства конструктивно являются единым зданием.

Строительство в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей.