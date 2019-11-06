Не сорвался, а тряхнуло, - Ростехнадзор опроверг информацию о падении лифта в ЖК Нижнего Новгорода Общество

Волжско-Окским управлением Ростехнадзора проведена согласованная с прокуратурой Нижегородской области внеплановая выездная проверка определения состояния лифтового оборудования в доме №47 по ул. Карла Маркса Нижнего Новгорода.

Напомним, что НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на группу в соцсети ВКонтакте сообщило об инциденте, который произошел 15 октября текущего года.

Жительница 47 дома по ул. Карла Маркса в ЖК "Седьмое небо" рассказала, что "в грузовом лифте ехала девушка с ребёнком, ехали они с верхних этажей, и в районе 4, лифт начал падать вниз. Стекло в лифте, не просто треснуло, оно разбилось". Жители микрорайона обратили внимание, что это уже не первый случай в домах жилого комплекса, когда в пути кабину лифта "потрясывало", либо она "застревала между этажами".

В свою очередь, как пояснил заместитель начальника отдела по надзору за подъемными сооружениями, котлонадзору и горному надзору управления Ростехнадзора Ксенофонт Егоров, инцидент произошел в результате износа роликов обоймы успокоителя компенсирующей цепи.

Во время движения кабины лифта произошло застревание компенсирующей цепи, закрытой в резиновую оболочку, в зазоре между роликами успокоителя с последующим ее вырыванием, о чем свидетельствуют задиры на резиновой оболочке цепи. При этом зазор между роликами был увеличен в результате износа роликов в одном углу обоймы успокоителя.

В результате этого кабину лифта тряхнуло с последующим разрушением зеркала. По этой же причине произошло отключение концевого выключателя ВК(SE5), в результате чего кабина лифта остановилась между первым и вторым этажами. Данная причина инцидента указана в акте обследования лифта (зав. № 33405), проведенного с участием специалиста аккредитованной экспертной организации ООО "Промтехэксперт".

Дополнительно при проверке установлено, что /"износ роликов механизма успокоителя компенсирующей цепи получился в результате отсутствия центрирования цепи между роликами, т.е. при движении кабины цепь находилась в движении в определенном углу обоймы успокоителя, что послужило причиной износа роликов".

Согласно требованию технического регламента Таможенного союза, использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации лифтового оборудования, предоставленным заводом-изготовителем.

Однако при проведении проверки установлено, что в руководстве по эксплуатации завода изготовителя (ООО "Серпуховский лифтостроительный завод") не указаны требования к порядку выполнения работ по монтажу и техническому обслуживанию механизма успокоителя компенсирующей цепи.

После происшедшего инцидента и проведения обследования лифта, обслуживающей организацией ООО "Лифтсервис" были проведены работы по замене изношенных роликов и центровке обоймы успокоителя относительно компенсирующей цепи, о чем свидетельствуют акты выполненных работ, составленных ООО "Лифтсервис" и подписанных представителем ООО "Кварта".

В адрес завода-изготовителя лифтового оборудования направлено письмо с просьбой внести дополнения в руководство по эксплуатации лифта.