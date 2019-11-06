Финал конкурса Фонда содействия инновациям "УМНИК" прошел в технопарке "Анкудиновка" Бизнес

Фото: Организаторы

Региональный финал конкурса Фонда содействия инновациям "УМНИК" прошел в нижегородском технопарке "Анкудиновка". Об этом сообщают организаторы конкурса.

"УМНИК" - это конкурс инновационных проектов для молодых ученых и студентов, чьи разработки имеют повышенный научно-технологический и промышленный потенциал.

Сильнейшие научные проекты с повышенной практической значимостью были выбраны и допущены до финала в ходе многоступенчатого отбора. На суд коллегии экспертов, членами которой стали известные представители сфер медицины, науки, предпринимательства, а также победителей конкурса "УМНИК" прошлых лет, было представлено 73 проекта в шести различных номинациях, авторы которых рассчитывали на получение главного приза – гранта в размере 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям.

"Из года в год, технологический уровень разработок неизменно растет, и эта динамика не может не радовать", - рассказал директор управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев.

"Нашей целью было допустить до итоговой защиты самые интересные и технологически прорывные проекты региона. Региональное представительство Фонда на протяжении всего года вело скрупулезную работу по популяризации конкурса среди студентов, мы проводили открытые встречи как с руководством вузов, так и со студентами. Твердо могу сказать, что в некоторых специализированных вузах нам даже не приходилось никого призывать – студенты, уже осведомленные о конкурсе, сами подходили к нам, задавали вопросы. Это говорит о том, что та колоссальная работа, которую ведет в нашем регионе Фонд содействия инновациям, в очередной раз дает свои плоды. То, что конкурс в нашей области проходит на стабильно высоком уровне, а наша квота – одна из самых больших в стране, является колоссальной заслугой Фонда, которому мы и выражаем большую признательность", - добавил он.

Гостями мероприятия стали исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, а также министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Евгений Люлин отметил высокий уровень подготовки конкурса, а также дал несколько ценных советов финалистам.

"Этот конкурс предполагает реализовать все те трудности, которые мешают внедрению ваших идей в нашу экономику, в наше производство", - сказал и.о.губеранатора. По его словам, все представленные разработки имеют высокий технологический потенциал и смогут занять достойную нишу в промышленности такого важного с точки зрения науки и инноваций региона, как Нижегородская область.

"Автора каждого из проектов, вне зависимости от того, станет он победным или нет, уже можно в некотором роде назвать победителем – ведь его идея уже оценена по достоинству, а значит, имеет повышенную значимость с точки зрения научной состоятельности для региональной науки", - поясняют организаторы конкурса.

"На протяжении всего времени проведения конкурса мы вели структурированную и точечную работу по сбору, рассмотрению и подготовке заявок финалистов", - рассказывает Тимур Радаев.

"Мы с удовлетворением увидели, что некоторые проекты по уровню своей проработки и потенциала намного перерастают конкурс "УМНИК" и могут оказаться выигрышными не только с точки зрения конкурса для молодых инноваторов, но и в рамках таких конкурсов как "СТАРТ" и "Бизнес-Старт", где гранты гораздо серьезнее. Наша задача в этом контексте – дать молодым людям ту необходимую экспертную оценку, которая в будущем поможет им лучше понять и рассмотреть технологический потенциал своей работы", - добавил директор УК технопарка "Анкудиновка".

Как и в прошлом году, условия конкурса остались неизменными: в нем мог принять участие любой желающий, если он является гражданином РФ, в возрасте от 18 до 30 лет, при этом имеющим свой инновационный проект. Неизменным осталось и число квот – 22 квоты для Нижегородской области.