Хор ветеранов АПЗ "Легенда" выступил с концертом в Москве Культура и отдых

Фото: из архива пресс-службы АПЗ

Хор ветеранов АПЗ "Легенда" выступил с концертом в Москве в канун Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

В августе "Легенда" приняла участие в V фестивале "Семья нижегородская", который прошел на территории Нижегородской ярмарки. Там коллектив заметила председатель правления Камерного оперного театра-содружества "Гомер" Татьяна Винникова и пригласила приехать с концертной программой в Москву.

В это раз, 2 ноября, 16 арзамасцев-ветеранов вышли на сцену полного зрителей концертного зала государственного музея – Культурного центра "Интеграция" им. Н.А. Островского на улице Тверской. Посмотреть на выступление "Легенды" приехали московские родственники многих участников хора.

В программе хора было 18 номеров, в том числе выступления солистов и дуэтов. Работали без перерывов почти полтора часа. Были и танцы, и частушки, а в финале концерта после "Плясовой" хористы спустились со сцены и продолжили петь и танцевать вместе со зрителями в фойе.

"Организаторы, среди которых были представители оперного искусства, высоко оценили наше выступление, назвали его "бальзамом на душу". Хвалили и профессионализм исполнения, и мастерство нашего музыкального руководителя Александра Мурашова, и костюмы. Мы же в восторге от организации мероприятия, от того, как нас гостеприимно встретили, от праздничного настроения, которое мы с москвичами подарили друг другу", – рассказала художественный руководитель хора "Легенда" Вера Шорохова.

Поездка получилась насыщенной не только творческими впечатлениями. Перед концертом приборостроители с автобусной экскурсионной программой побывали у храма Христа Спасителя, на Воробьевых горах, Красной площади. Заехали на Новодевичье кладбище, где возложили цветы к могиле Людмилы Зыкиной.

Хор ветеранов АПЗ "Легенда" выразил благодарность руководству предприятия за финансовую поддержку поездки, заместителю начальника управления внешних связей и массовых коммуникаций Оксане Скопцовой – за организационную помощь.