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Происшествия

Нижегородский таксист до смерти избил пассажира, предположительно за отказ платить (ВИДЕО)

08 ноября 2019 13:41  [65] Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, которого избил водитель такси в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Видео размещено по ссылке.

Следователи полагают, что преступление произошло вечером 7 ноября 2019 года на одной из улиц Советского района Нижнего Новгорода. Погибший 37-летний мужчина вступил в конфликт с водителем такси и между ними произошла драка. Пользователи соцсети, которые называют себя очевидцами, предполагают, что конфликт произошел из-за отказа пассажира платить за поездку.

На опубликованной съемке видно, что в ходе драки пассажир падает на землю, а водитель продолжает бить потерпевшего. Якобы эти удары и стоили жизни пассажиру. Он умер на месте происшествия.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по признакам умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, что в январе 2019 года 18-летний пассажир из Нижнего Новгорода убил таксиста за то, что не смог договорится с ним о цене поездки. Молодой человек ехал из областного центра в Шахунью, но в конце изменил направление, в связи с чем таксист также сменил стоимость перевозки. Пассажир не огласился с этим и в ходе конфликта зарезал водителя.

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