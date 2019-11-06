На Стрелке или Благовещенской площади: Архсовет определил варианты установки памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде Общество

проект Фото: правительство Нижегородской области

Члены Архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области определили два варианта установки памятника князю Александру Невскому в Нижнем Новгороде. С вопросом об установке памятника обратилось региональное министерство культуры.

Идея выдвинута Нижегородской епархией РПЦ ещё несколько лет назад, сейчас это предложение размещено на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода.

По замыслу авторов проекта, создание памятника князю будет приурочено сразу к двум памятным датам 2021 года: 800-летию со дня рождения Александра Невского и 800-летию города. Главная цель установки монумента – увековечение памяти о выдающемся полководце и государственном деятеле, чье имя неразрывно связано с историей нижегородской земли.

Представлены разные эскизы памятника: на некоторых фигура князя изображена конной, на других – пешей. В руках полководца показаны разные предметы: щит, стяг (штандарт), меч, крест.

По мнению архитектора Виктора Быкова, размещение монумента на Благовещенской площади позволит выстроить вдоль улиц Рождественской и Кожевенной целое ожерелье площадей с памятниками: Александр Невский, герои Волжской военной флотилии, Минин и князь Пожарский, царь Пётр I.

Председатель Архитектурного совета, главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов подчеркнул, что в случае выбора местом установки памятника Благовещенской площади проектировать монумент следует с единовременной разработкой общего градостроительного решения всего этого пространства, в том числе вместе с предполагаемым Похвалинским фуникулёром. Сам он признался, что ему ближе вариант с восточным входом в кафедральный собор на Стрелке.

В результате обсуждения участники заседания рекомендовали для дальнейшего обсуждения два варианта установки монумента: на Благовещенской площади и возле восточного входа в собор на Стрелке.

Большинство членов Архитектурного совета также сошлись во мнении, что князь должен быть изображён верхом на коне, поскольку это военачальники той эпохи всегда передвигались именно таким образом. К тому же в Нижнем Новгороде до сих пор нет ни одной конной статуи.

Всего членам совета ранее были представлены пять мест для предполагаемого размещения монумента:

- возле гостиницы "Азимут" на улице Заломова;

- перед зданием филармонии в Кремле;

- в Губернаторском саду Кремля;

- на Благовещенской площади;

- возле собора святого благоверного князя Александра Невского (у главного, восточного или западного входов в храм).

Ранее сообщалось, что культурно-образовательный центр планируется открыть на нижегородской Стрелке.