Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке Общество

Фото: Юлия Горшкова

Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту Владимиру Путину концепцию создания центра в рамках форума "Россия – спортивная держава" 10 октября 2019 года.

Сам форум открылся в Нижнем Новгороде 10 октября и продлится два дня. На данный момент подписаны соглашения по развитию регби и футбола.

Суть концепции центра

Он может быть реализован по аналогии с центрами, создаваемыми при федеральной поддержке в Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке. Губернатор подчеркнул, что ключевым объектом территории станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Ранее нижегородские градозащитники спасли их от сноса.

"Сейчас готовится к разработке проект новой жизни для пакгаузов, которые были скрыты за кирпичными стенами. Мы хотим "перезагрузить" их через музейное пространство. На Стрелке предполагается разместить и новое здание филармонии. Сами пакгаузы мы "зашиваем" в стекло, чтобы обеспечить климатический режим для музейных пространств. Внутри будет 4200 квадратных метров. Хотелось бы, что это место стало таким же символом страны как Сиднейская опера, узнаваемым во всем мире", - сказал Глеб Никитин.

"Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось", - отметил Владимир Путин.

Задача создания в регионах России театрально-концертных, музейных и образовательных центров поставлена президентом в послании Федеральному Собранию 2018 года и конкретизирована в указе главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Фото: Юлия Горшкова

"Инновация" на Стрелке

Напомним, 29 июня на Стрелке состоялось вручение федеральной премии "Инновация" — главной награды в области современного искусства в России, учрежденной Министерством культуры РФ. Впервые итоги премии подводились не в Москве. Кроме этого в последние выходные июня на месте слияния Оки и Волги прошел первый международный фестиваль искусств "Стрелка". Территорию исторического комплекса пакгаузов на Стрелке для проведения фестивалей специально трансформировали в концертный зал. По словам организаторов, планируется, что оба мероприятия станут для Нижнего Новгорода ежегодными.

Также, на нижегородской Стрелке в апреле этого года прошел фестиваль INTERVALS.

Фото: из соцсети ВКонтакте

"Офис открытой архитектуры" исследует Стрелку

ООО "Офис открытой архитектуры" (Нижний Новгород) выбрано для исследования территории Стрелки, что бы разработать модели развития этого пространства.

Разработка проекта модели развития Стрелки станет первым этапом работ по развитию этой территории.

По условиям контракта, "Офис открытой архитектуры" исследует территорию и представит модель развития до 21 ноября 2019 года.

Ранее руководитель "Института развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина говорила, что исследование Стрелки будет комплексным, а само пространство в итоге станет таким, каким его захочет видеть общественность: это может быть культурно-рекреационное пространство под открытым небом, или на этой территории осуществить строительство для того, что бы использовать как комфортное сезонное пространство.

История спасения Стрелки

Напомним, что в конце ноября 2017 года департамент градразвития Нижегородской области заявлял, что намерен оставить ажурные конструкции в виде открытых беседок. В начале декабря ООО "Фирма "Магистраль" (Нижний Новгород) выиграло торги на право создания парка на Стрелке к 1 мая 2018 года. Подрядчик должен обеспечить сохранность объектов культурного наследия – металлических конструкций павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов), в частности выполнить антикоррозийную защиту каркасов зданий.



Также напомним, что пакгаузы были поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия еще в январе 2017 года.



В течение 2016-2017 годов на территории Стрелки были демонтированы портовые краны, снесены два бетонных пакгауза. Валерий Шанцев, бывший на тот момент главой региона, в июне 2017 года принял решение о сохранении еще двух "ажурных" металлических конструкций пакгаузов. Но их оболочка при этом позднее была демонтирована.