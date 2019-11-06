Нижегородские экологи предлагают установить мораторий на ввоз в Россию радиоактивных отходов из Германии Общество

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Нижегородские экологи предлагают установить мораторий на ввоз в Россию радиоактивных отходов из Германии. Председатель совета нижегородского экоцентра "Дронт" Асхат Каюмов, в числе других общественников, выступает против ввоза в Россию из Германии отвального гексафторида урана.



На сайте организации "Greenpeace" размещено соответствующее заявление.



"На сегодня нет детальной информации о содержании контрактов между Urenco и Tradewill Ltd (дочерняя компания АО "Техснабэкспорт"), но, исходя из общей картины, мы видим, что цель контрактов — не столько предоставление услуги по дообогащению, сколько перемещение большей части ОГФУ из Западной Европы на долговременное хранение и окончательное захоронение на территории России. Также как по контрактам, закончившим действовать десять лет назад", - говорится в заявлении.



Активисты считают ввоз ОГФУ в России незаконным и уже направили обращение в Генпрокуратуру. Кроме того, ведется сбор подписей под обращением к властям Германии.



В обращении также выдвинуты требования к правительству России и госкорпорации "Росатом". Среди них — прекращение ввоза в Россию ОГФУ и принятие мер по недопущению такого ввоза в дальнейшем, раскрытие информации о сделке между западноевропейской компанией Urenco и Tradewill Ltd. Также активисты требуют информировать общественность обо всех сделках, предусматривающих перемещение из страны или в страну радиоактивных веществ и ядерных материалов. Кроме того, общественники хотят обязать "Росатом" представить данные о том, каким образом планируется хранить ОГФУ в России в ближайшие столетия, и расчётную стоимость такого хранения.



"Там очень хитроумно написана документация, отвальный гексафторид урана является радиоактивным отходом, но нам говорят, что это сырье. Хранить его тяжело и опасно. По сути Германия избавляется от проблемных радиоактивных отходов. У нас своих отходов много и мы до сих пор не научились решать эту проблему. Мы не считаем, что наша страна должна являться местом складирования отходов", - возмутился в ходе телефонного разговора Асхат Каюмов.



Как рассказал "НТА-Приволжье" инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, предполагалось, что ОГФУ поступит на Уральский электрохимический комбинат в Свердловской области.