Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют в Нижнем Новгороде

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Более 20 тысяч кубов мусора, находящегося на несанкционированных свалках твердых коммунальных отходов, ликвидируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя директора департамента благоустройства Алексея Краснова.
"Мэр Владимир Панов поручил ликвидировать свалки в максимально короткие сроки. Именно на эти цели у нас предусмотрены средства областной субсидии с учетом софинансирования из городского бюджета. Сейчас в каждом районе созданы рабочие группы, которые выявляют свалки и места накопления ТКО", - сказал Алексей Краснов.
Он отметил, что любой выкинутый в неустановленном месте пакет с мусором порождает создание целой несанкционированной свалки, убирать которую приходится уже с помощью техники и за счет бюджетных средств. Алексей Краснов призвал горожан сознательно относиться к окружающей среде и сообщать в районные администрации о случаях незаконного складирования отходов.
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