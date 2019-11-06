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Общество

Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют в Нижнем Новгороде

08 ноября 2019 16:15  [67] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 20 тысяч кубов мусора, находящегося на несанкционированных свалках твердых коммунальных отходов, ликвидируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя директора департамента благоустройства Алексея Краснова.

"Мэр Владимир Панов поручил ликвидировать свалки в максимально короткие сроки. Именно на эти цели у нас предусмотрены средства областной субсидии с учетом софинансирования из городского бюджета. Сейчас в каждом районе созданы рабочие группы, которые выявляют свалки и места накопления ТКО", - сказал Алексей Краснов.

Он отметил, что любой выкинутый в неустановленном месте пакет с мусором порождает создание целой несанкционированной свалки, убирать которую приходится уже с помощью техники и за счет бюджетных средств. Алексей Краснов призвал горожан сознательно относиться к окружающей среде и сообщать в районные администрации о случаях незаконного складирования отходов.

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