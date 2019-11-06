ЛУКОЙЛ вручил сертификаты нижегородским победителям конкурса соцпроектов Бизнес

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Торжественная церемония награждения победителей XIII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" Нижегородского региона состоялась 8 ноября 2019 года в малом зале Дворца культуры нефтехимиков в Кстове. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочерняя структура ПАО "ЛУКОЙЛ").

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель главы администрации Кстовского муниципального района Леонид Стрельцов, генеральный директор Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" Игорь Бекетов, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания региона Антон Гребень, а также более 50 представителей некоммерческих организаций, муниципальных и бюджетных учреждений, ставших победителями Конкурса-2019.

В рамках церемонии состоялась презентация уже реализованных в 2018 году проектов, продемонстрированы ролики, рассказывающие об их итогах.

"В 2007 году Нижегородская область была стартовой площадкой этого масштабного проекта и стала флагманом социального партнерства в регионах деятельности компании. С каждым годом количество заявок увеличивается, а их качество растет. Подводя итоги 13-го конкурса, могу отметить, что проекты участников носят фундаментальный характер и рассчитаны на перспективу. Это позволяет решить многие актуальные для жителей региона проблемы. Особенность конкурса на территории Нижегородской области заключается в поддержке долгосрочных программ для социально незащищенных слоев населения, развития "дворового" спорта, укрепления семейных ценностей, преобразования городского пространства, экологического воспитания и волонтерского движения", - сказал Игорь Бекетов.

Принимая во внимание то, что 2019 год в России объявлен "Годом Театра" приоритетной в этом году стала номинация "Духовность и культура" - ей на конкурсе было уделено особое внимание: победителями в данной номинации объявлен 21 проект. По направлению "Спорт" финансирование получат 14 проектов, в номинации "Экология" - 7.

"Проекты, представленные на конкурс, это глубоко продуманные идеи, программы реализации целей и, что самое главное, результат. Законодательное Собрание традиционно оказывает поддержку в проведении этого мероприятия. Хочется отметить его большую социальную значимость. Это пример партнерских отношений бизнеса и общественных организаций. Конкурс показывает, что в Нижегородской области очень много активных и неравнодушных людей, которые вносят весомый вклад в решении социально значимых задач", - добавила Ольга Щетинина.

Цель конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" - в качественном улучшении жизни людей, в отборе самых актуальных идей и решений на благо тех территорий, где работает компания. Многие годы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", будучи градообразующим предприятием, оказывает большую благотворительную и спонсорскую помощь учреждениям культуры, здравоохранения, детским учреждениям, ветеранским организациям, физкультуре и спорту, особое внимание уделяется благоустройству Кстова – города нефтепереработчиков.

"В 2019 году на рассмотрение экспертного совета поступило 128 заявок, из них выбрано 42 проекта-победителя. Радует, что активное участие принимают в нем кстовские организации: многие из них участвуют ежегодно, реализуя, таким образом, довольно масштабные и перспективные проекты. Это свидетельствует о том, что кстовчане занимают активную жизненную позицию. Компания тщательно подходит к отбору проектов: поддержку получают заявки, которые несут особую миссию, и после реализации будут приносить пользу учреждениям, региону, обществу в целом", - оценил итоги конкурса генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов.