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Политика

"Вы всегда готовы прийти на помощь, когда случается беда, вы сопровождаете важнейшие общественные мероприятия", - Денис Москвин

10 ноября 2019 09:51  [47] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Денис Москвин направил поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

"Ежедневно невидимым фронтом вы стоите на страже порядка и законности в нашей стране, именно благодаря вашей службе наши граждане должны всегда чувствовать себя в безопасности.

Вы всегда готовы прийти на помощь, когда случается беда, вы сопровождаете важнейшие общественные мероприятия, вносите неоценимый вклад в борьбу с самыми страшными угрозами, защищая права и свободы всех жителей страны.

Отдельные слова благодарности - ветеранам органов внутренних дел. Тем, кто создавал и укреплял традиции службы, оставаясь в строю даже в самые тяжелые моменты. Лучших сотрудников ведомства всегда отличали такие важнейшие качества как мужество, доблесть и порядочность.

Сегодня стабильность, безопасность и благополучие государства и всех его граждан по-прежнему зависит от вас. Уверен, что и дальше вы будете успешно справляться со всеми поставленными задачами и возникающими вызовами. Желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!" – отмечается в поздравлении.

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