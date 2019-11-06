Постановление суда об отстранении от должности Алексея Мочкаева поступило в администрацию Нижнего Новгорода Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Постановление суда об отстранении от должности Алексея Мочкаева поступило в администрацию Нижнего Новгорода.

В пресс-службе мэрии сообщили, что пришло постановление судьи Борского городского суда об отстранении от должности с 7 ноября 2019 года обвиняемого Алексея Мочкаева по уголовному делу, возбужденному по основаниям, связанным с предыдущим местом работы.

Напомним, Алексей Мочкаев был назначен главой администрации Нижегородского района в январе 2018 года. До этого работал в администрации Борского района.

СПРАВКА:

Алексей Валентинович Мочкаев родился 18 августа 1973 года. В 1995 году окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию (специальность "Экономика и управление в отраслях АПК"). В 2001 году окончил ННГУ им. Н.И.Лобачевского по направлению "менеджмент". В 1995-1997 годах работал в городском финансовом отделе г. Бор, в 1998-2005 годах – заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Борского района.

С 2005-го по 2015-й год являлся заместителем главы администрации Борского района по экономике, транспорту, связи и координации торговли, в 2015-2018 годах – первым заместителем главы администрации г.о.г. Бор.

Присвоен классный чин "Действительный муниципальный советник первого класса". Женат, воспитывает двоих сыновей.