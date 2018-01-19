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Политика

Алексей Мочкаев назначен и.о. главы администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода

22 января 2018 14:32  [1354] Политика
Алексей Мочкаев

Алексей Мочкаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Алексей Мочкаев назначен и.о. главы администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте района.

На сайте он представлен как исполняющий обязанности замглавы администрации Нижнего Новгорода, главы администрации Нижегородского района. Назначен сегодня - 22 января 2018 года.
"Вступая в должность главы администрации, я осознаю возложенную на меня ответственность. Нижегородский район является лицом города, поэтому перед всеми нами стоят важные задачи по созданию благоприятных условий для проживания и его благоустройству", - говорится в обращении нового главы к жителям района.

Ранее сообщалось, что предыдущий глава Нижегородского района Игорь Согин покинет пост с 22 января в связи с переходом на новую должность.

СПРАВКА:
Алексей Валентинович Мочкаев родился 18 августа 1973 года. В 1995 году окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию (специальность "Экономика и управление в отраслях АПК"). В 2001 году окончил ННГУ им. Н.И.Лобачевского по направлению "менеджмент". В 1995-1997 годах работал в городском финансовом отделе г. Бор, в 1998-2005 годах – заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Борского района.

С 2005-го по 2015-й год являлся заместителем главы администрации Борского района по экономике, транспорту, связи и координации торговли, в 2015-2018 годах – первым заместителем главы администрации г.о.г. Бор.

Присвоен классный чин "Действительный муниципальный советник первого класса". Женат, воспитывает двоих сыновей.

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