Последние новости рубрики Политика
08 ноября 2019 18:45  [56] Публичные слушания по изменению в Устав Нижнего Новгорода пройдут 22 ноября
08 ноября 2019 18:10  [128] Постановление суда об отстранении от должности Алексея Мочкаева поступило в администрацию Нижнего Новгорода
08 ноября 2019 16:58  [119] Тринадцать кандидатов допущены к очному этапу отбора в резерв управленческих кадров в сфере туризма и НХП
08 ноября 2019 16:27  [99] Партийцы помогли установить пандус в многоквартирном доме для нижегородского инвалида-колясочника
08 ноября 2019 15:58  [131] "Наш регион имеет большую историю подготовки кадетов", - Евгений Лебедев
08 ноября 2019 14:41  [165] Михаил Коняхин назначен начальником нижегородского минюста
07 ноября 2019 14:21  [188] "Современные технологии и новейшие разработки позволяют уверенно смотреть вперед", - Евгений Лебедев
07 ноября 2019 14:00  [297] Наталья Назарова и Александр Новак обсудили тему снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике
07 ноября 2019 13:18  [297] Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов покинул пост
06 ноября 2019 15:29  [377] "Возрождение системы вытрезвителей должно способствовать снижению уровня "пьяной" преступности", – Денис Москвин
Политика

Публичные слушания по изменению в Устав Нижнего Новгорода пройдут 22 ноября

08 ноября 2019 18:45  [56] Политика

Публичные слушания по изменению в Устав Нижнего Новгорода пройдут 22 ноября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Изменения подготовлены комиссией Думы Нижнего Новгорода.

Слушания пройдут по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж) 22 ноября 2019 года в 15:00.

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начнется за один час до начала публичных слушаний.

Замечания и предложения по проекту решения можно направлять в комиссию до 25 ноября 2019 года включительно для рассмотрения и учета при принятии итогового документа (результатов слушаний).

Далее, итоговый документ (результаты слушаний) будет представлен на рассмотрение городской Думы.

Предыдущие изменения в Устав города были приняты 27 февраля этого года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2019 15:25  [1361] Изменения в Устав Нижнего Новгорода приняты 27 февраля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph