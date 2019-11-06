Публичные слушания по изменению в Устав Нижнего Новгорода пройдут 22 ноября Политика

Публичные слушания по изменению в Устав Нижнего Новгорода пройдут 22 ноября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Изменения подготовлены комиссией Думы Нижнего Новгорода.

Слушания пройдут по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж) 22 ноября 2019 года в 15:00.

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начнется за один час до начала публичных слушаний.

Замечания и предложения по проекту решения можно направлять в комиссию до 25 ноября 2019 года включительно для рассмотрения и учета при принятии итогового документа (результатов слушаний).

Далее, итоговый документ (результаты слушаний) будет представлен на рассмотрение городской Думы.

Предыдущие изменения в Устав города были приняты 27 февраля этого года.