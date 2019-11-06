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Бизнес

Регистрация на проект "Мой бизнес" продлена в Нижегородской области до 20 ноября

08 ноября 2019 19:00  [69] Бизнес

Регистрацию на образовательную программу "Мой бизнес" продлили до 20 ноября. Лучшие проекты будут представлены инвесторам и получат менторскую поддержку федеральных партнеров на 2020 год. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Напомним, обучающая программа "Мой бизнес" стартовала в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Принять участие в тренинге о конкурсе бизнес-проектов смогут более 2 тысяч нижегородцев.

По информации министерства, для взрослой аудитории предложат программы наставничества, где участники под кураторством успешных бизнесменов и финалистов проекта "Лидеры России" смогут узнать, как пройти путь от идеи до бизнес-проекта, открыть своё дело и развивать его в современных экономических условиях. Кроме того, в проекте "Мой бизнес" примут участие более 2 тысяч юных нижегородцев от 14 до 17 лет, которые во время очного и заочного этапов обучения подготовят свои бизнес-проекты.

В рамках образовательной программы "Мой бизнес" также пройдет конкурс бизнес-идей. Авторы 10 самых перспективных проектов получат менторскую поддержку от партнера программы - Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

Итоги обучения подведут на форуме "Перспективы бизнеса", который состоится в начале декабря в Нижнем Новгороде.

Участие в проекте — бесплатное. Зарегистрироваться можно на портале.

Напомним, более 5 тысяч нижегородцев зарегистрировались на форум "Мой бизнес".

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