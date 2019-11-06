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Общество

Превышена в 1,5 раза ПДК формальдегида в Советском районе Нижнего Новгорода

09 ноября 2019 09:19  [68] Общество

Максимальная разовая концентрация формальдегида превысила допустимую норму в 1,5 раза в Советском районе Нижнего Новгорода 8 ноября.

Об этом сообщает Верхне-Волжское УГМС. Радиационный фон, согласно информации, в Нижнем Новгороде 8 ноября оставался в пределах естественных значений.

Согласно данным общедоступных энциклопедий, формальдегид токсичен. При остром ингаляционном отравлении наблюдается конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы - головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги. Помимо этого, формальдегид внесён в список канцерогенных веществ.

Напомним, 22 октября была превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода.

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