Превышена в 1,5 раза ПДК формальдегида в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Максимальная разовая концентрация формальдегида превысила допустимую норму в 1,5 раза в Советском районе Нижнего Новгорода 8 ноября.

Об этом сообщает Верхне-Волжское УГМС. Радиационный фон, согласно информации, в Нижнем Новгороде 8 ноября оставался в пределах естественных значений.

Согласно данным общедоступных энциклопедий, формальдегид токсичен. При остром ингаляционном отравлении наблюдается конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы - головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги. Помимо этого, формальдегид внесён в список канцерогенных веществ.

Напомним, 22 октября была превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода.