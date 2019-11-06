Полицейские поймали угнавшего отечественный автомобиль нижегородца

Полицейские поймали угнавшего отечественный автомобиль нижегородца

Полицейские раскрыли дело об угоне отечественного автомобиля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в начале ноября нынешнего года в отдел полиции Автозаводского района об угоне автомобиля. При этом 46-летняя заявительница пояснила, что в ее отсутствие злоумышленник похитил припаркованный возле дома на улице Шнитникова автомобиль.

По результатам расследования полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 22-летний ранее судимый местный житель. На настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления

предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Следует заметить, что сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных

преступлений на территории Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось о том, что нижегородец дважды неудачно пытался угнать автомобиль.