Нижегородец дважды пытался угнать автомобиль, но неудачно Общество

Нижегородец дважды пытался угнать автомобиль, но неудачно. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 30-летний нетрезвый мужчина пытался угнать машины, припаркованные во дворе жилого дома по улице 40 лет Победы в Приокском районе, но бдительные граждане сообщили о происходящем в полицию.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, предварительно употребив алкогольные напитки, решил прокатиться на чужой машине. Он попытался угнать отечественный автомобиль, однако его действия заметили жители улицы 40 лет Победы и остановили правонарушителя.

Правонарушитель не изменил тактику своего поведения и предпринял новую попытку угона автомобиля, стоящего у соседнего дома. После этого жители вызвали полицию.

В настоящее время проводится расследование. Согласно российскому законодательству, за подобное посягательство на чужой автомобиль мужчине может быть назначено наказание от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет.