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Общество

Профориентационные консультации для предпенсионеров пройдут в Нижегородской области

09 ноября 2019 12:29  [40] Общество

Профориентационные консультации для ищущих работу нижегородцев предпенсионного возраста пройдут c 11 по 29 ноября в центрах занятости населения Вадского, Воскресенского, Княгининского, Кстовского, Сосновского районов и городах Выкса, Кулебаки, Саров.
Об это сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области
Согласно информации, в рамках мероприятия специалисты центров занятости окажут помощь безработным гражданам предпенсионного возраста в определении путей возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности. Кроме того, сотрудники центров занятости проинформируют о прохождении профобучения в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом арезидента РФ Владимира Путина.

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