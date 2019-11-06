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Общество

Говядина, свинина и лук подешевели в Нижегородской области

09 ноября 2019 16:24  [1] Общество

Свинина, сахар и морковь подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает минэкономразвития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
Согласно информации, с 28 октября по 5 ноября 2019 года в регионе на 4,3% снизилась средняя цена на свинину - с 243,9 до 233,5 рублей за кг, на 2,7% подешевел сахар - с 29,4 до 28,6 рублей за кг, на 3,7% – морковь - с 19,4 до 18,7 рублей за кг.

Помимо этого, с 28 октября в области снизились средние цены на лук, говядину и куриное мясо.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными.

Ранее сообщалось о том, что картофель, пшено и куриное мясо подешевели в Нижегородской области.

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