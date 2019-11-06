Летучие лисицы в нижегородском зоопарке дали потомство Общество

фото: https://vk.com/zoolimpopo

Летучие лисицы в нижегородском зоопарке дали потомство. Об этом сообщает пресс-служба "Лимпопо".

Согласно информации, в экспозиции летучих лисиц теперь представлены семь особей. В частности, на свет появились сразу два малыша.

Отмечается, что они пока крепко цепляются за мам, питаются молоком и не стремятся к самостоятельности. По словам специалистов, интересоваться взрослой пищей - свежими фруктами и овощами – они начнут примерно в три месяца.

Ранее сообщалось, что жираф Радуга из "Лимпопо" отметила пятилетний юбилей.

СПРАВКА

Летучие лисицы (лат. Pteropus) — крупнейшие в роде рукокрылых, семейство крыланов. Длиной бывают до 40 см, размах крыльев до 1,5 м (яванский калонг). Размах крыльев питомцев нижегородского зоопарка достигает 1,1 м.

Вопреки легендам, которые ходят про представителей семейства рукокрылых, летучие лисицы - вегетарианцы.

Питаются соком и мякотью плодов и цветками, что объясняет их ограниченное распространение в тропиках. Они не обладают эхолокацией, которая помогает другим рукокрылым, таким как летучие мыши, обнаруживать и захватывать добычу. Вместо этого у них хорошо развиты зрение и обоняние.