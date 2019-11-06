Нижегородское минимущества пытается побудить собственника "Красной Слободы" привести территорию в порядок Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Министерство имущественных и земельных отношений организовало выездную проверку территории по ул.Красная Слобода, д.9 - бывшего судостроительного завода И.С. Колчина - У.С. Курбатова. Сегодня в комплексе зданий располагаются несколько ресторанов, деревообрабатывающий цех и ряд автомастерских, включая ангар по порошковой окраске кузова и бытовки рабочих. Несколько строений бывшего завода являются объектами культурного наследия.

В проверке приняли участие специалисты Роспотребнадзора, административно-технической инспекции, министерства экологии, управления по охране объектов культурного наследия Нижегородской области, а также регионального ГУ МЧС. Проверка показала многочисленные нарушении в эксплуатации территории бывшего завода и объектов культурного наследия: рядом с цехами и в них самих находится бытовой мусор, остатки различных конструкций и емкости из-под используемых в автомастерских химических веществ. Состояние самих зданий и коммуникаций неудовлетворительное.

Помимо выявления нарушений, участники совещания оценили потенциал бывших заводских строений. Учитывая, что здесь уже работают несколько ресторанов, а здания расположены практически у подножия нижегородского кремля, рядом с Гребным каналом, "Красная Слобода" потенциально может стать туристически-привлекательным местом.

"Сегодня мы рассмотрели проблему этой территории комплексно. Считаю, что по итогам сегодняшней проверки мы должны предпринять все возможные действия, чтобы подвигнуть собственника на кардинальные действия по приведению в порядок территории и по надлежащему содержанию зданий. В противном случае министерство будет инициировать процесс расторжения договора аренды на земельный участок и изъятия объектов культурного наследия, которые содержатся в ненадлежащем состоянии", - подвел итоги проверки министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

СПРАВКА:

Строительство "механического заведения с судостроительной верфью" началось в 1857 году. Славу заводу принес выдающийся нижегородский механик Василий Иванович Калашников. В 1872 году 22-летний инженер Василий Калашников построил первую высокоэкономичную паровую машину с двойным расширением пара, опередив благодаря этому ведущие судостроительные предприятия мира на 10-15 лет. На всероссийской Научно-промышленной выставке 1896 года "за широкое развитие постройки пароходных машин и котлов и за постоянное их усовершенствование" завод был отмечен высшей наградой – правом изображения государственного герба.

Напомним, управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области еще год назад проводило проверки на предмет возможного изъятия объектов культурного наследия (ОКН) у собственников, в том числе по зданию правления завода Курбатова (собственник ООО "Автоэкипаж").