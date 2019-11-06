"Гарантия безопасности пассажиров - прямая обязанность таксопарков", - Сергей Бугаев Общество

Президент Ассоциации таксомоторных перевозчиков Нижегородской области Сергей Бугаев прокомментировал драку пассажира с таксистом на ул. Генерала Штеменко в Нижнем Новгороде.

"Вопиющий случай нападения на пассажира такси, окончившийся смертельным исходом, произошел в Нижнем Новгороде. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ведется следствие", - напомнил Сергей Бугаев.

"Безусловно, компетентные органы разберутся и дадут официальную правовую оценку данному смертельному конфликту, произошедшему на ул. Генерала Штеменко. Но факт остается фактом. Нарушение правил оказания услуг такси не дает никаких гарантий безопасности ни пассажирам, ни водителям такси. Рынок такси до сих пор остается в тени. Кроме того, фиксируется рост нелегальных перевозчиков, оказывающие свои услуги без необходимой лицензии, без прохождения предрейсового медицинского осмотра водителя и технического осмотра автомобиля и т.д.", - добавил он.



"Армия водителей - "бомбил" продолжает каждый день работать на улицах нашего города. У них нет официального трудоустройства и фактического таксопарка с диспетчерами и службой безопасности, куда они смогли бы обратиться в экстремальной ситуации. Никто не обучает их методам конфликтологии и поведению в критических ситуациях. Оставаясь один на один со своими проблемами, они порой решают их неправомерными способами", - считает президент Ассоциации таксомоторных перевозчиков.

"Только усиление государственного контроля рынка таксомоторных услуг, организация постоянных профилактических мероприятий сможет задать положительную динамику в развитии таксомоторной отрасли", - уверен Сергей Бугаев.



"Пассажиры имеют полное право на получение безопасных услуг таксомоторных перевозчиков. Обеспечение гарантий безопасности пассажиров - прямая обязанность таксопарков, выпускающих автомобили на линию", - подытожил глава Ассоциации.

Напомним, что вечером 7 ноября на ул. Генерала Штеменко между водителем такси и 37-летним пассажиром произошел конфликт, перешедший в драку по итогам которой пассажир скончался на месте происшествия.

По факту гибели мужчины следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что пассажир отказывался платить за поездку.

В настоящий момент причина смерти не известна. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.